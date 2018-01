BXXL a testé pour vous le restaurant Italien Paradiso

Comme chaque semaine et en partenariat avec le guide delta BXXL teste une table de Bruxelles. Ce lundi, nous sommes allés au Paradiso, situé rue Duquesnoy, 34 à 1000 BXL.

Situé à deux pas de la Grand-Place de Bruxelles, ce charmant resto italien porte bien son nom. L'ambiance du Paradiso est décontractée, la déco est étonnante, fantaisiste, on vous laisse la surprise!

Si vous êtes du côté de la Grand-Place et que vous cherchez un vrai resto italien, allez-y les yeux fermés et la bouche grande ouverte. Les portions sont généreuses. Les prix tout à fait raisonnables pour la qualité des produits. Comptez entre 7.50 euros et 22 euros pour une entrée et entre 12 euros et 25 euros pour un plat. Vous y dégusterez toutes sortes de pâtes comme par exemple, les tagliatelles " Santa Lucia" ( saumon, crabe, épinards, crème fraîche ).

La bonne odeur de pizza envahit cet endroit, ça sent bon l’Italie. C'est un restaurant qui fait voyager. Si nous devons résumer cette expérience culinaire, nous choisirions le mot : “authentique”.

Bref, Le Paradiso, une adresse testée et approuvée par BXXL. Par contre comme le restaurant n'est pas très grand, pensez à réserver!