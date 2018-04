BXXL a testé pour vous le restaurant italien Pantalone à Anderlecht

Chaque semaine et en partenariat avec le guide delta, BXXL teste une table de Bruxelles. Cette semaine, l'équipe de BXXL s’est assise à la table du restaurant Pantalone, situé sur la chaussée de Ninove à Anderlecht.

La carte: Le restaurant Pantalone c'est une adresse qui revisite la cuisine italienne. Vous y trouverez toutes les spécialités de l'Italie: les pizzas cuites dans un four à pizza, les pâtes fraîches, les antipastis,... Ces classiques sont parfois agrémentés de touches originales. Nous avons par exemple goûté une pizza aux associations surprenantes mais délicieuses: une pizza blanche à la mortadelle, agrémentée de granola de pistaches... Ou encore de la mozarella di buffala servie avec du calamar et du fruit de la passion. Belle surprise et gros coup de cœur!

Chez Pantalone, ils mettent un point d'honneur à travailler avec des produits frais mais surtout de saison. Le menu fait d'ailleurs la part belle aux asperges en ce moment. Nous avons eu le plaisir de déguster un risotto d'asperges ainsi que des asperges servies avec un oeuf au plat et des oeufs de poutargue fumés... Tout était excellent!

Le plus: La patron Raffaele est extrêmement gentil et accueillant. Nous avons aussi beaucoup apprécié la présende de Michele qui, avec sa guitare, vient vous chanter la sérénade le vendredi soir: dépaysement garanti. Le restaurant est facilement accessible et dispose d'un parking à 200m de l'établissement.

Le restaurant Pantalone, une adresse recommandée par le guide delta, testée et approuvée par BXXL!