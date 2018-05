BXXL a testé pour vous le restaurant Italien Nuova Piazza à Schaerbeek

Chaque semaine et en partenariat avec le guide delta, BXXL teste une table de Bruxelles. Cette semaine, l'équipe de BXXL s’est assise à la table du restaurant Nuova Piazza, situé place Meiser à Schaerbeek.

La carte: La carte est composée des grands classiques de la cuisine Italienne: les pâtes et les pizzas mais aussi une belle sélection de poissons et de viandes. Gino Bruno, le patron du Nuova Piazza, met un point d'honneur à travailler avec des produits frais et de saison. C'est pourquoi les asperges étaient à l'honneur quand nous y sommes allés. Nous avons eu l'occasion d'en manger en accompagnement d'une escalope milanaise. Gino Bruno aime également importer tout droit d'Italie certains produits qu'on trouve difficilement à qualité égale en Belgique. La Burrata par exemple est livrée chaque semaine ainsi que le jambon de Parme qui composait notre entrée. Ce genre de détail fait toute la différence! La burrata était d'une qualité exceptionnelle, elle était onctueuse à souhait et d'une grande fraîcheur. Rien que pour cette entrée, nous retournerons chez Nuova Piazza! En dessert nous avons choisi des classiques de la cuisine Italienne: un tiramisu et une panacotta, simple et bien exécutés, c'était la petite touche sucrée qu'il nous fallait pour terminer le repas. Les prix demandés sont tout à fait corrects, notez que le lunch à midi est 13.50€ pour une entrée et un plat! La maison est à l'écoute de vos demandes et le service est impeccable.

Le cadre: Un des gros avantages de Nuova Piazza, ce sont ses terrasses. Les beaux jours sont revenus et nous sommes nombreux à aimer manger un bout en terrasse pour profiter du soleil. Chez Nuova Piazza vous trouverez toujours de la place puisqu'ils disposent d'une terrasse en marbre, d'une en bois et d'un jardin qui peut même accueillir vos événements. La terrasse est bien aménagée de manière à vous protéger du bruit de la route. Avec un spritz et une pizza, vous aurez presque l'impression d'être en Italie!

Le restaurant Nuova Piazza, une adresse recommandée par le guide delta, testée et approuvée par BXXL!