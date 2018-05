BXXL a testé pour vous le restaurant Harvest en plein coeur de Bruxelles!

Avec notre partenaire le Guide Delta, l'équipe de BXXL s'est rendue place du samedi pour tester le restaurant "Harvest".

C'est dans un décor scandinave mais chaleureux que Erwan Mevel, sommelier d'Harvest nous a accueilli pour nous raconter l'histoire de son restaurant qui fête tout juste son premier anniversaire. A l'origine, Erwan est biologiste mais passionné par les vins. Très vite, il ressent l'envie d'ouvrir son restaurant. Au fil de rencontres et notamment celle du chef Moh Timazrib, les deux comparses vont décider de se lancer dans l'aventure à deux: Moh en cuisine et Erwan en salle et au service des vins.

Harvest, en référence à un album de Neil Young

Dans le restaurant, vous n'entendrez que du rock. Le nom du restaurant a d'ailleurs été choisi en hommage à un album de Neil Young que Moh et Erwan affectionnent tous les deux particulièrement. Le nom correspondait bien à l'éthique du restaurant aussi: cuisiner des produits frais et de saison. C'est d'ailleurs pour cette raison que la carte est assez restreinte: 5 entrés, 5 plats et autant de desserts. Le chef privilégie la qualité à la quantité, et ça se ressent dans les assiettes. La carte est quant à elle renouvelée tous les mois.

Moh et Erwan fonctionnent par menu: soit c’est 1 plat à 26 euros, 2 services à 36 euros ou alors 3 services à 39 euros. Lors de notre passage nous avons goûté le carpaccio de poulpe, le cannelloni de courgette, la fregola sarda servie avec des encornets, le tartare de boeuf à l'italienne, la pana cotta à la rhubarbe et le crumble aux pommes.

Tout était frais et délicieux, nous avons pris beaucoup de plaisir à découvrir la cuisine du chef Moh qui tire ses influences dans la cuisine belge, française et asiatique.

Des accords mets vins parfaits

Erwan Mevel est passionné de vins et ça se ressent. Pour chaque plat, il choisit avec attention le vin qui s'accorde le mieux avec la cuisine de Moh. Ce vin est directement proposé sur la carte, libre à vous d'opter pour la proposition du sommelier ou de choisir une bouteille.

Une place peu connue

La place du Samedi, c'est une place de quartier calme et agréable. Elle est généralement peu connue des bruxellois. Elle se situe entre De Brouckère et Sainte-Catherine, à l'abri de l'agitation des touristes. Elle mérite d'y faire un détour, surtout que d'ici une semaine le restaurant aura une toute nouvelle terrasse qui sera fort agréable lors des beaux jours.

Harvest, place du samedi dans le centre de bruxelles, un restaurant testé et approuvé par BXXL!