BXXL a testé pour vous le restaurant Grec Play Bouzouki

Cette semaine, avec notre partenaire le Guide Delta, l'équipe de BXXL a testé " Play Bouzouki " situé à St-Pieters-Leeuw.

The place to be pour manger un très bon grec avec un excellent rapport qualité prix.

Le bouzouki est un intrument à corde typiquement grec qui est proche de la mandoline.

Le restaurant est chaleureux, grand, très bien décoré. Le lieu possède une véranda spacieuse et une terrasse pour les beaux jours. Aller manger chez Play Bouzouki, c'est voyager en Grèce le temps d'un repas. Le personnel est souriant et très attentif au client. Le patron, Monsieur Tolis, est un homme charmant, fier de son restaurant et très accueillant.

La carte est immense avec un large éventail de préparations typiques ( mezés, lapin à la grecque, gigot crétois, brochettes de viandes riches et variées, grillades, .. ). Play Bouzouki possède également un banc d'écailler ( huîtres, homards, bulots, crevettes grises, crevettes crystal, palourdes, ... ). A noter également le large choix de délicieuses pâtisseries réalisées par le fils de Monsieur Tolis.

Play Bouzouki à St-Pieters-Leeuw, une adresse testée et approuvée par BXXL.