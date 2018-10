BXXL a testé pour vous le restaurant gastronomique Le Passage à Uccle

Chaque lundi, en partenariat avec le Guide Delta, BXXL teste une table de Bruxelles. L'équipe a eu un réel coup de coeur pour le restaurant de ce lundi situé à Saint-Job à Uccle: Le Passage.

Le passage est un restaurant gastronomique incontournable de Bruxelles situé près du Fort-Jaco. Le Passage vous offre une ambiance calme et paisible, assurant une agréable soirée à ses clients. Le restaurant dispose d'un parking privé, un vrai privilège en ville!

Aux fourneaux on retrouve Rocky Renaud qui a fait ses armes à la Villa Lorraine avant d'ouvrir son propre restaurant. Il est passionné par une cuisine de tradition à laquelle il aime apporter une touche de modernité. La cuisine du chef a d'ailleurs été récompensée d'un 16/20 au Gault&Millau. La carte propose des plats de saison, savoureux, généreux et raffinés. La sélection de vins s’accorde parfaitement aux plats. Nous y sommes allés à la fin de l'été, la carte était alors composée de produits principalement estivaux, notamment beaucoup de poissons. Avec l'arrivée de l'automne le chef a mis sa carte à jour et vous propose de revisiter le gibier.

Lors de notre visite, le chef a mis les petits plats dans les grands! Nous avons eu droit à un menu découverte pour nous permettre de cerner la cuisine du chef: mousse d’anguilles, salade de homard, soupe de poisson froide, veau basse température tataki de thon, la classique croquette de crevettes grises, poulpe basse température qui a cuit pendant 4H, gratin de moules sauce champagne façon sabayon, saumon mariné 48H au sel et aux épices, escalope de riz de veau sauce morilles, filet de canette croustillant sauce à l’orange et pour conclure, une touche sucrée avec un Paris-Brest! De tous ces plats, ce qui a marqué notre attention ce sont les sauces, à l'orange, aux agrumes,... à chaque plat sa sauce! Rocky Renaud a été saucier dans ses précédentes expériences culinaires et il apporte une attention particulière aux sauces qu'il marie avec ses plats, c'est un véritable plaisir gustatif pour chacune d'entre elles!

Un mot sur le service puisque Pierre Duque gère la salle d'une main de maître, le service a été efficace et impeccable du début jusqu'à la fin de la soirée. Nous avons été reçus comme des rois!

Niveau budget Le Passage est un restaurant gastronomique tout à fait abordable pour la qualité de la cuisine et des produits proposés. Le lunch du midi est à 35€ et propose un double choix de viande et de poisson. Le menu classique est à 55€ et le menu du soir 75€.

Pour toutes ces raisons, le restaurant Le Passage est incontestablement un passage gastronomique obligé à Bruxelles !

Réécoutez l'interview du chef ainsi que l'avis de Sébastien et Marion ci-dessous!