BXXL a testé pour vous le restaurant de l'hôtel Stanhope, le Brighton

Cette semaine le Guide Delta nous a emmené tester le restaurant Brighton situé au 9 rue du commerce, entre Trône et Luxembourg.

Il s'agit du restaurant de l'hôtel 5 étoiles Stanhope, situé en plein coeur du quartier européen. La clientèle du restaurant est internationale, de par sa situation géographique mais les Bruxellois aussi devraient oser pousser les portes de ce petit bijou. Le restaurant existe depuis 1991 et la décoration est élégante. Pour créer une atmosphère intimiste et chic, ils se sont directement inspirés du Pavillon Royal de la ville de Brighton, créé par le Roi George IV.

Aux commandes de ce restaurant il y a le chef Laurent Gauze, qui est à la tête du restaurant depuis 9 ans. Le chef est originaire du Sud de la France et a fait ses armes dans plusieurs grands restaurants de Bruxelles avant d'arriver au Brighton.

Le chef nous a concoté un menu plein de saveurs, nous avons mangé un carpaccio de lotte confite à la chaire de coque, marinade de corail et oeufs capelan; un bar avec une chapelure de king crabe accompagné d’un crémeux de salsifis et de mousse de blettes; et en dessert, un tri de mousse au chocolat. Laurent Gauze travaille avec des produits frais et de saison. N'ayez pas d'appréhension quant aux prix du restaurant d'un hôtel 5 étoiles. Ils se situent dans la même gamme de prix que les restaurants qui ont pignon sur rue et qui servent des plats d'une même qualité, comptez une vingtaine d'euros le plat et une quarantaine d'euros le lunch.

Enfin, nous vous conseillons vivement d'essayer le Brighton par beau temps, le restaurant dispose d'une magnifique terrasse, un petit havre de paix en plein coeur du quartier européen. Cette terrasse est agrémentée d'un magnolia et d'un lilas tous les deux centenaires et classés au patrimoine de la ville de Bruxelles!

Osez pousser la porte des restaurants des hôtels de Bruxelles, vous y trouverez des petites pépites comme le Brighton!