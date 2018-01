BXXL a testé pour vous le restaurant Crab Club, spécialisé dans les fruits de mer

Comme chaque semaine en partenariat avec le guide delta BXXl teste une table de Bruxelles. Ce lundi, nous sommes allés au Crab Club du côté de Saint-Gilles.

Le cadre: Crab CLub c'est un très très très chouette resto au style industriel brut. Le restaurant prend place dans un ancien garage rénové. L'équipe de BXXL a flashé sur la vaisselle du Crab Club. Les assiettes sont toutes différentes et ont toutes été chinées aux puces un peu plus bas, sur la place du jeu de balle. Elles sont blanches ornées de jolis dessins bleus.

La carte: Sur la carte vous trouverez des fruits de mer. Nous avons eu la chance de partager des entrées et des plats pour goûter un peu à tout! Dans le désordre nous avons mangé des couteaux, des palourdes, des coques, du poulpe, du calamar et des tellines!

Les tellines, c'était une très très belle surprise! Nous ne connaissions pas et c'est vraiment excellent! Il s'agit d'un tout petit coquillage absolument délicieux! Les tellines se mangent avec les doigts, et je peux vous dire que les doigts après avoir mangé des tellines, on les lèche! Et si on avait été à la maison, on aurait même lèché les assiettes!

La force du Crab Club c'est l'assaisonnement des plats et la qualité des produits! Tout était parfaitement assaisonné et relevé! Autre chose: important à préciser: tout est frais, on ne peut plus frais! Une fois par semaine toute la marchandise est livrée au crab Club en provenance direct de Bretagne! Et ça se goûte que les produits sont de grande qualité! C’est un délice et nos papilles en redemandent!

Pour les amoureux de la viande: rassurez-vous, Crab Club propose des plats à base de viande aussi! Nous avons d'ailleurs eu l’occasion de goûter les moules saucisses et c’était incroyable! C’est un plat gourmand et ensolleilé, le mélange viande et iode fonctionne parfaitement!

Les prix: Généralement les fruits de mer, ce n'est pas bon marché! Ce n'est pas le cas du Crab Club! Nous avons été agréablement surpris des prix proposés que nous avons trouvés plus que raisonnables! Les entrées tournent aux alentours des 15 euros et les plats entre 18 et 22 euros!

Le Crab Club, Chaussée de Waterloo numéro 7 à Saint-Gilles, tout près de l’arrêt de métro Porte de Halles, une adresse testée et recommandée par BXXL! Un vrai coup de coeur! Attention, veillez à réserver, le resto affiche souvent complet!