BXXL a testé pour vous le restaurant Chou à Ixelles

Chaque lundi, l'équipe de BXXL met à l'honneur un restaurant de Bruxelles. Cette semaine, c'est à Ixelles que nous avons fait arrêt pour goûter la cuisine du restaurant Chou, situé place de Londres.

Situé à deux pas des institutions européennes, la place de Londres est une petite place composée de bars et de petits restaurants, juste comme on les aime.

Le restaurant chou est sur un coin de la place, nous avons tout de suite été séduits par le cadre. La décoration est très belle, l'ambiance y est chic et cosy et la cuisine ouverte s'intègre parfaitement dans le décor.

Il faut savoir que ce restaurant c’est le chef Dominique Aubry qui l’a ouvert avec son second Hakim Akandar, qui depuis deux ans, a repris le restaurant a son compte avec sa femme Aicha Ahdour. Pour la petite histoire, si le restaurant s'appelle d'ailleurs "Chou" c'est tout simplement parce que c'est le surnom de Dominique Aubry. Akim et Aicha partagent une belle complicité et ça se ressent dans leur cuisine!

Nous avons eu droit à de délicieux maquereaux laqués au jus de chou rouge, à un carpaccio de gambas, un carré d’agneau sur caviar d’aubergine et une sébaste en croûte d’herbes. En dessert nous avons opté pour un crumble au citron et une ganache au chocolat.

La cuisine est bistronomique et française. Dans l'assiette, c'est le produit qui est mis en avant sans chichis, mais toujours avec une très belle présentation.

Les prix sont corrects pour le quartier: les entrées sont entre 15 et 20 euros et les plats entre 20 et 30 euros. Nous vous conseillons de vous laisser tenter par le menu surprise 3 services à 45 euros. Un menu qui propose des plats qui ne sont pas à la carte, qui sont tirés tout droit de l'inspiration du chef!

Akim et Aicha sont touchants et très attentionnés envers leurs clients, nous les remercions pour le bon moment partagé avec eux.

Chou, une adresse testée et recommandée par BXXL!