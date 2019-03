BXXL a testé pour vous le restaurant Aux Armes de Bruxelles

BXXL a testé pour vous une institution bruxelloise grâce à notre partenaire le Guide Delta, " Aux Armes de Bruxelles ", situé rue des bouchers, 13.

Véritable institution bruxelloise dans le quartier historique de l’Îlot Sacré puisque l'établissement existe depuis 1921. Cadre chic et élégant. Pour l'anecdote, nous étions assis à la table 225, la table d'un certain... Jacques Brel. L'artiste venait y manger en famille et avait ses habitudes. C'est là, paraît-il, qu'il aurait fait sa première scène.

Nous avons choisi des entrées et plats "signature" comme la salade " Veulemans " composée d'une salade de crevettes grises et d'une pièce de croquette aux crevette ainsi que la salade tiède de langues d'agneau vinaigrette à l'échalote. Nous avons continué avec les moules vin blanc crème et les filets de sole de la mer du Nord maison avec champignons, crevettes, moules, homard, crème. Tout est absolument frais et délicieux. Le service est irréprochable et les plats de brasserie très élaborés.

L'établissement propose de jolies formules " business lunch " à petits prix. Très belle renaissance grâce à Rudy Vanlancker, déjà propriétaire du restaurant d'en face " Chez Léon " qui revient aux fondamentaux en proposant une cuisine bruxelloise bourgeoise traditionnelle.