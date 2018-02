BXXL a testé pour vous le restaurant Arion, à deux pas de l'Avenue Louise

Cette semaine le Guide Delta envoyait l’équipe de BXXL du côté de Louise chez Arion Café.

Arion Café est un restaurant tenu par deux cousins tous les deux d’origine Grecque : Georgios Sfakianakis et Nicholas Tsiknakos.

Le cadre : Le restaurant est très bien situé puisqu’il est à deux pas de Louise et de la place Stéphanie mais est au calme, à l’abri de la foule et des touristes. C’est le genre de restaurant sur lequel vous tombez par hasard au détour d’une rue en flânant dans Bruxelles. Votre regard est directement attiré par cette très belle terrasse qui vous invite à vous assoir le temps d’un verre ou d’un bon plat concocté par le chef Nicholas.

La carte : Bien que les patrons soient Grecs, la cuisine ne l’est pas ! Sur la carte vous retrouvez des plats classiques de la cuisine Belge et Française tels que la croquette de crevette et la bouillabaisse. Des plats auxquels Nicholas ajoute sa touche personnelle, son originalité. Le chef a travaillé dans de grands restaurants en Grèce, en Suisse, en Italie en France et en Belgique. C’est un globe-croqueur et ses voyages influencent sa cuisine. La carte des vins par contre est uniquement composée de vins grecs. Un pari osé mais qui donne droit à de très belles découvertes et accords met-vins.

Le plus: La cuisine du chef Nicholas est tout simplement exceptionnelle. C’est un artiste généreux, les assiettes sont de vraies œuvres d’art. Elles sont tellement belles qu’on oserait presque pas les manger ! Nicholas est arrivé chez Arion Café en janvier et a changé toute la carte en gardant cependant quelques valeur sûres de la maison comme les belles pièces de viande. Si vous êtes déjà allés chez Arion Café, BXXL vous recommande d’y retourner pour découvrir son nouveau chef !

Arion Café, rue dejoncker à Ixelles, une adresse testée et recommandée par BXXL !