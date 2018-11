BXXL a testé pour vous le célèbre restaurant gastronomique Bruneau by Maxime Maziers

Le restaurant Bruneau, ancien restaurant trois étoiles, est une véritable institution à Bruxelles ! Il a été créé en 1975 par Jean-Pierre Bruneau, c’est une maison de qualité connue et appréciée par les plus fins gastronomes du pays. Sauf que depuis le 1er juin, le célèbre restaurant Bruneau a été repris par un tout jeune chef: le chef étoilé Maxime Maziers, qui a tout juste 30 ans. Nous sommes allés découvrir la nouvelle version de cette institution bruxelloise.

Pour Maxime Maziers reprendre le restaurant Bruneau, c’est une sorte de retour aux sources puisqu'il a officié pendant 5 ans comme second de Jean-Pierre Bruneau avant de partir faire ses armes dans d’autres cuisines où il a notamment décroché sa première étoile l’année passée lorsqu'il était chef à l’Ecailler du Palais Royal situé au Sablon! C’est d’ailleurs suite à cette étoile que Jean-Pierre Bruneau est venu trouver Maxime Maziers pour voir si le jeune chef était intéressé de reprendre les rennes de son restaurant. Aujourd’hui Bruneau s’appelle désormais "La maison Bruneau by Maxime Maziers". A terme, il ne restera plus que le nom du nouveau chef des lieux.

Le changement se fait en douceur, petit à petit, Maxime Maziers compte bien remettre de la lumière dans ce prestigieux établissement bruxellois en y imposant son style. Le changement commence par la décoration, les nappages, la vaisselle, les verres ont déjà été changés, les chaises et la moquette devraient également être changées avant la fin de l’année. Un vent de modernité souffle chez Bruneau, où reigne l’élégance, le raffinement, le savoir recevoir et l’amour du bon goût.

La carte du restaurant a aussi été changée, Maxime Maziers l’a totalement remodelée à sa façon, avec ses plats signatures sauf quatre spécialités de Jean-Pierre Bruneau qu’il a décidé de conserver à la carte pour faire plaisir aux clients habitués. Vous pouvez encore y déguster le carpaccio de langoustines et caviar, le coucou de malines demi deuil, le tournedos de boeuf façon rossini ou encore le bar de ligne au caviar.

Les plats de Maxime Maziers sont tout aussi raffinés et au niveau du précédant chef: tartare de langoustines et crémeux fenouil, un dos de Cabillaud aux huîtres, du chevreuil accompagné de foie gras poêlé et de myrtilles et en dessert un carpaccio de mangue servi en tarte fine avec son fromage blanc. Les assiettes sont joliment présentées et tout était frais, délicieux ! La cuisine de Maxime Maziers est moderne fraîche et met en avant des produits de grande qualité, voire carrément de luxe. On comprend pourquoi Jean-Pierre Bruneau l’a choisi pour reprendre cette maison de prestige! Le jeune chef a récemment été récompensé par le prix de jeune chef bruxellois de l’année par le Gault et Millau il y a quelques semaines.

Poussez la porte de Bruneau By Maxime Maziers, vous ne serez pas déçu, pour découvrir ou redécouvrir cette adresse d’exception située Avenue de Broustin à Ganshoren, a deux pas de la Basilique de Koekelberg.