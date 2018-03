BXXL a testé pour vous l'Auberge Saint-Pierre à Wezembeek-Oppem

Cette semaine, avec notre partenaire le Guide Delta, BXXL s'est rendu à l'Auberge Saint-Pierre à Wezembeek-Oppem.

Remise à neuf en 2016, l'Auberge Saint-Pierre est avant tout une belle aventure familiale. Salvatore, chef depuis plus de 40 ans, et ses deux filles, Brenda et Doriana, qui ont repris cet établissement, vous accueillent chaleureusement dans ce nouveau cadre lumineux, contemporain avec une cuisine franco-italienne à la fois traditionnelle et créative.

Très belle carte composée par exemple d'une symphonie de carpaccio de boeuf à la truffe noire, jambon de Parme, melon et foie gras en entrée. De spaguettis aux palourdes, calamars, scampis et courgette, vin blanc et persil ou encore son filet d'agneau en croute de pistache et son jus aromatisé, parfumé à la truffe blanche. Vous y dégusterez aussi du poisson frais comme le filet de dorade aux légumes croquants ou son dos de cabillaud au soufflé de Béarnaise à l'homardine et ses petites crevettes grises. Bref, vous l'avez compris, la carte de l'Auberge Saint-Pierre est très variée.

Les prix sont tout à fait corrects pour la qualité et le soin des plats. Vous compterez entre 15 euros et 22 euros pour une entrée. Entre 16 euros et 30 euros pour un plat. L'Auberge Saint-Pierre propose un lunch ( 3 services ) pour 23 euros.

Le service est souriant, décontracté. L'établissement possède une terrasse et un beau jardin pour les beaux jours.

Une table testée et approuvée par BXXL, à découvrir de toute urgence !