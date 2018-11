BXXL a testé la cuisine de Humus et Hortense à Ixelles

Chaque lundi, en partenariat avec le guide Delta, BXXL teste une table de Bruxelles. Cette semaine c'est du côté d'Ixelles, à deux pas de Flagey, que l'équipe est allée tester le restaurant Humus et Hortense.

Quand on rentre chez Humus et Hortense, la première chose qui nous marque, c'est le cadre. La décoration du restaurant est superbe! Vous plongez dans une ambiance de salon de thé chaleureux et cosy avec une cuisine ouverte qui vous permet d'admirer les chefs en plein travail. Humus et Hortense c'est l'association de deux personnes. Nicolas Decloedt, de Humus, et Matthieu Chaumont de Hortense. Il y a deux ans ils ont décidé de créer Humus et Hortense, un restaurant qui allie le meilleur des deux comparses.

Le chef Nicolas propose une cuisine qui tourne autour des légumes et des fruits, il aime cuisiner les bons produits de saison et locaux, il aime sublimer le produit.

Nous avons eu droit à un rouleau de printemps au choux pointu et aux shitakés de Bruxelles, une déclinaison en différentes préparations: crue, fumée et confite accompagnée d'une mayonnaise et d'un sorbet à la tagète. Ensuite nous avons goûté des cornes de gatte avec du chou noir, des pickles et de la sauce hollandaise au houblon. Et enfin, un dessert aux baies de kiwi, de la crème de képhir et un sorbet matcha concombre.

La cuisine de Nicolas est surprenante, fraîche et très parfumée, on y redécouvre des légumes. Autre originalité, avec le menu, on ne vous propose pas un accord mets vins mais un accord mets-cocktails! Les cocktails sont créés avec les restes des aliments utilisés dans les plats de manière à ne produire aucun déchet. Rien ne se perd, tout se réutilise!

Ce concept de zéro déchet est assumé à 100% par Nicolas et Matthieu ont créé un concept de restaurant durable. Les serviettes par exemple, sont en tissus et lavées dans une blanchisserie écologique. Le mobilier est issu d’un designer bruxellois, donc les tables et les chaises sur lesquelles vous mangez sont made in Belgium! Idem pour les vêtements que portent l’équipe en cuisine et celle en salle, ils sont éco-responsables et créés par un designer bruxellois. Enfin les bols et les assiettes sont faits par Caroline, la femme de Nicolas qui elle est en salle!

Niveau prix: comptez 45 euros pour un 6 services boissons comprises donc c'est tout à fait raisonnable! Humus et Hortense propose un menu théâtre à 3 services servi plus rapidement afin de pouvoir aller au théâtre ou cinéma après le restaurant, un chouette concept.

Humus et Hortense, 2 rue de Vergnies à Ixelles, une adresse testée et approuvée par BXXL!