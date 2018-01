BXXL a testé la brasserie Le Villance a Auderghem

Comme chaque semaine en partenariat avec le guide delta BXXl teste une table de Bruxelles. Nous sommes allés au Villance à Auderghem, une très chouette brasserie. C’est une belle bâtisse qui fait le coin d’un carrefour. Le bâtiment existe d’ailleurs depuis les années 1900, il s’appelait alors Café de l’espérance.

Le cadre: Le Villance est divisé en deux parties, une partie brasserie et une partie restaurant, toutes deux chaleureuses et accueillantes. Ce que l'on remarque en premier en arrivant c’est la très très belle terrasse qui vient d’être refaite. En été, tous les deuxièmes jeudi du mois, le Villance organise des apéros sur cette terrasse! Un bon plan à retenir du côté d’Auderghem.

La carte: Sur la carte vous trouverez uniquement des plats taditionnels de Brasserie: l’américain préparé, le vol au vent, les tomates crevettes ou encore croquettes de crevettes… Des plats traditionnels mais très bien exécutés et surtout préparés avec des produits de grande qualité. On goûte qu’ils travaillent avec de beaux produits et ils sont surtout très généreux au niveau des quantités.

La carte des vins est aussi impressionnante: le propriétaire du restaurant, Jean-Luc Colin est aussi marchand de vins. Sa carte de vins est donc bien fournie mais surtout très hétéroclite, c’est vraiment là qu’il peut mettre sa petite touche personnelle. Vous y trouverez à 95% de vins français issus des plus grandes régions mais aussi des vins naturels et biodynamiques.

Les prix: Au niveau des prix c’est raisonnable pour une brasserie de cette qualité: la formule lunch le midi est à 19.50€ pour une entrée un plat et un café. Les entrés sont entre 13 et 16 euros et les plats 18 et 30 euros en fonction de ce que vous choisissez. Il y a également un bel aquarium avec des homards...

Le plus: Le patron, Jean-luc Colin tenait à mettre en avant son personnel qui est fidèle à l’établissement depuis des années, certains y travaillent depuis 28 ans! L'équipe de BXXL confirme qu’ils sont très gentils et très attentionnés, les serveurs sont vraiment aux petits soins de leurs clients! Nous avons été reçus comme des rois et c’est toujours important de le souligner quand le service est bien!

La brasserie Le Villance, boulevard du souverain à Auderghem, une adresse testée et approuvée par BXXL!