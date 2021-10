Wavre : invasion d’Aliens lors de la fête d’Halloween

La Ville de Wavre, via le plan de cohésion sociale et ses partenaires, propose chaque année un programme à l’occasion d’Halloween. La journée est divisée en deux avec, tout d’abord une après-midi consacrée aux enfants et une soirée consacrée aux adolescents et aux adultes dès 15 ans.

Une grande chasse aux bonbons

Dès 14 heures, dans le quartier de l’Orangerie, des maquilleurs professionnels offrent des grimages aux enfants qui peuvent également s’amuser en participant à des jeux géants comme ceux du parachute ou de puissance 4.

Laurence Caps (chef de projet au service de cohésion sociale) : "L’innovation cette année est que nous organisons une chasse aux bonbons sur le mode du jeu de piste avec des épreuves et des jeux coopératifs. Et nous demandons que les enfants soient accompagnés d’un adulte responsable".