Walibi réouvrira le 2 octobre !

Les équipes du parc ont réalisé un énorme travail et se sont mobilisés durant deux mois. Nettoyer, désinfecter et réparer ! Et le samedi 2 octobre ce sera donc jour de réouverture et pour l’occasion, Walibin propose une promotion spéciale "Back To Sensations" qui permettra aux adultes de profiter d’une journée de fun à Walibin au tarif… enfant !

Les mesures sanitaires en vigueur seront bien entendu appiquées : limitation de la capacité d’accueil, réservations et port du masque.