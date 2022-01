Walibi et Aqualibi recrutent pour la saison estivale

C'est le 2 avril prochain que s'ouvrira la nouvelle saison de Walibi et afin d'offrir une journée féérique à ses visiteurs, le parcs est à la recherche de 600 collaborateurs !

Ces collaborateurs qu'ils soient saisonniers ou étudiants sont recherchés dans différentes fonctions : opérateur d'attractions, maitre-nageur, collaborateur en restauration, agent d'accueil, technicien de maintenance, vendeur, secouriste, agent d'entretien...

Dans un premier temps, les intéressés seront invités à enregistrer une courte vidéo de présentation via une plateforme dédiée. Cette vidéo peut être effectuée à l’aide d’un smartphone ou d’une webcam. Après ce premier screening, les candidats sélectionnés pourront participer à un Job Day digital afin de rencontrer les équipes du parc et de poser toutes leurs questions. Enfin, les candidats participeront à une séance de recrutement organisée au sein du parc. Cette séance est divisée en 3 parties : un entretien avec un ambassadeur de Walibi Belgium – Aqualibi, un test de personnalité et une mise en situation pratique.

Les personnes intéressées par ces opportunités d’emplois sont invités à postuler en ligne via le site www.walibi.be, onglet " Jobs ", jusqu’au 28 février.