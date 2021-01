Visitez la brasserie de Waterloo, un lieu chargé d'histoire

A la Ferme Saint-Jean, il est possible d'acheter des produits locaux et du terroir, mais aussi la bière Waterloo. Brassée à un jet de pierre de la butte du Lion, la bière "Beer of bravery" est la fierté de la région. Le site a effectivement joué un rôle important lors des combats, et ce même avant le 18 juin 1815. En effet, l'eau contenait, à l'époque, énormément de bactéries et afin d'éviter que les soldats ne tombent malade, il leur était conseillé de boire plutôt de la bière. Les brasseries locales avoisinant les champs de bataille se sont donc chargés de l'approvisionnement des soldats en bière de haute fermentation.

Chargé d'histoire, le lieu est réhabilité depuis 2005 par Adrien Desclée, jeune entrepreneur. Ce passionné de biérologie réédite la bière brune mais aussi la blonde, le succès est immédiat. Pour les passionnés, il est donc possible de visiter aujourd'hui ces lieux où le passé de la région se mêle à celui du produit. Accompagné d'un guide professionnel, les participants peuvent revenir sur les différentes étapes du déroulement du brassage. La visite continue ensuite en explorant l'univers brassicole, toujours dans un décor typique qui sent bon le houblon. Les produits utilisés, locaux, sont aussi présentés afin que le visiteur puisse se faire une idée totale du processus de fabrication.