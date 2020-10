Une plateforme pour soutenir les producteurs locaux en pleine crise sanitaire

Le GAL (groupe d'action locale) Culturalité a, depuis 2015, pour objectif de positionner le cadre de vie rural et ses ressources au cœur de ses actions. Le monde rural, l'agriculture et nos systèmes alimentaires sont en pleine évolution. C'est pourquoi l'ASBL propose une stratégie en multiples aspects : des actions supra-communales dans les domaines de la réflexion, de l'animation ou encore de la promotion... Tout en gardant un objectif clair, celui d'impacter le développement territorial rural des communes concernées.

Le site internet propose un onglet "Espace collaboratif / initiatives" où il est possible de découvrir les producteurs locaux de notre région, en sélectionnant leur nom dans la liste. On compte près de 90 artisans dans la liste, reprenant fermes, coopératives, apiculteurs ou encore brasseries.

Après avoir sélectionné un producteur, une courte description de son parcours et de son entreprise est proposée, puis les coordonnées permettent de passer facilement commande directement auprès de son entreprise. Difficile de faire mieux niveau circuit court!

La plateforme prévoit également un recencement des paysages coups de coeur de la région, des balades ou des associations locales. L'objectif étant de faire vivre au maximum la région via ses acteurs locaux, d'autant plus en cette période, tout le monde peut s'inscrire et en profiter.