Une oeuvre collective apporte de la lumière au Centre Culturel du Brabant Wallon

L'arrivée du printemps a été célébrée en grande pompe au Centre culturel du Brabant wallon. Après des mois d'incertitudes et de mauvaises nouvelles, le soleil repointe le bout de son nez et réchauffe le moral. Sous l'impulsion de la Maison des Artistes de Court-Saint-Étienne et dans le cadre de la 10e édition du parcours d'artistes, une oeuvre collective a été installée devant le Centre Culturel.

Ces "Arbres de Lumières" colorés sont composés d'une centaine de lanternes en papiers décorées par les habitants et quelques écoliers de la commune. Ils prennent place sur une installation en bois et se dressent, majestueux, sur le parvis de l'entrée du bâtiment. Cette oeuvre est également, en plus d'être le lien créatif des Stéphanois.es, porteuse d'un message. Celui du renouveau, de la renaissance printanière associée à la résistance de la culture durant cette période de crise.