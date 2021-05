Une jeune start-up propose un rallye touristique de voitures électriques

"On your road-Events" est le nom d’une start-up créée par deux étudiants qui ont à peine 22 ans. C’est l’amour des voitures qui leur a donné la bonne idée d’organiser leur premier rallye touristique de voitures électriques premium en Belgique. Le Noduwézien Martin Tilman et le Hutois Nicolas Van Stratum ont misé a 100% sur ce type de véhicules et le plaisir que l’on peut ressentir en les conduisant lors d’un rallye touristique.