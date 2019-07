Une balade gourmande, c'est risquer de prendre un peu de poids, mais la chance de le perdre dans la foulée…

Le musée de l’eau et de la fontaine vous invite ce samedi de 10H à midi à une balade gourmande à la rencontre des saveurs de tous bords mais surtout locales. Il faut plus de 18 ans pour participer à cette balade sur réservation car certaines notions plus "techniques" risquent d’être compliquées à comprendre pour les enfants. Pour étoffer vos connaissances et passer un bon moment c’est au domaine du Bois des Rêves…