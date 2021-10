Une application pour lutter contre le sentiment d’insécurité à Louvain la Neuve

L'application piétonne pour ta sécurité - BW Matin - 12/10/2021 A Louvain-la-Neuve, des étudiant (e) s proposent une nouveauté pour combattre le sentiment d'insécurité en rue ! "Mona App", l'application piétonne pour ta sécurité . Une application à télécharger sur son smartphone qui permet aux jeunes filles de signaler une agression, un fait suspect ou un fait d'exhibitionnisme en le localisant sur une carte. Les membres de la communauté inscrite sur cette nouvelle 'app' peuvent alors éviter le secteur.Cette application baptisée "Mona App" est disponible sur Androïd et très bientôt sur OIS. Mona Lisa d'Achille est l'une des conceptrices de l'application "On a vraiment ce constat de l'augmentation de sentiment d'insécurité dans les rues de Louvain-la-Neuve. On s'est rendu compte via un groupe Facebook Louvain-la-Neuve qui a été crée il y a deux ans environ où il ya plus de 16 000 filles dessus et donc il y avait énormément de témoignages de mises en garde concernant des individus qui suivent, qui touchent, qui harcèlent les filles, qui les agressent et parfois même de l'exhibitionnisme" nous précise t-elle. D'où cette nouvelle application qui comporte deux fonctionnalités, la première : organiser des départs groupés pour les filles sur le campus et la deuxième, le signalement de fait suspects . Ecoutez Mona Lisa d'Achille