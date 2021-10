Un périple de 266 km en Brabant wallon au profit de CAP 48 - BW Matin - 06/10/2021 Guillaume Perreaux habite à Braine-le-Château. Dès ce mercredi il se lance dans un périple pédestre de 266 kilomètres ! Et c’est sous la pluie qu’a débuté ce long périple : le tour du Brabant wallon sur un chemin de GR. Le but est de récolter des fonds pour CAP48. Guillaume va parcourir la distance de 266 kms et ce en douze jours. Mais d’où lui est venue cette idée "C’est suite à une quatrième opération du genou" nous précise-t-il. Un défi qu’il s’est lancé tout d’abord pour se prouver qu’il en était capable puis à la réflexion "je vais parcourir le tour du Brabant wallon, pour moi à la base, puis je me suis dit 'autant joindre l’utile à l’agréable" en faisant une collecte de dons et je me suis mis un objectif, 2660 euros, 10 euros du km". Ecoutez l’interview qu’il nous a accordée ce matin, juste avant son départ sous… la pluie