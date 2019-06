Un green Corner installé à Nethen, uniquement ce samedi…

Rassembler des artisans, producteurs locaux, artistes, dj’s et commerçants dans une même organisation, voilà la ligne directrice des organisateurs de Green Corner. Green Corner se veut familial et ouvert à toutes les cultures, tous les intérêts. Pour ce faire Clinton Collon et les organisateurs de ce festival ont mis les bouchées doubles comme vous allez pouvoir l’entendre dans l’interview ci-après...