Un bouquin à découvrir, une histoire de vie qui met en lumière les différences...

"Contre vent et marée" un bouquin écrit à 4 mains. Un bouquin écrit grâce aux notes, au carnet intime de Renaud Wertz. Renaud à une histoire particulière. Après une naissance difficile, on constate chez Renaud un handicap. Cependant loin de se laisser abattre, Renaud décide de prendre la vie à bras-le-corps. Il s’intègre dans la vie sociale par le biais de diverses expériences, animateur baladins, membre d’une confrérie et j’en passe…

Benoit Corten, un ami de Renaud décide de reprendre les notes de Renaud pour coucher sur papier ce trajet de vie.

Pour en savoir plus, écoutez l’interview des deux amis ci-après…