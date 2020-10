Trois jours de concerts à la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve

Trois jours de concerts à la Ferme du Biéreau - BW MATIN - 08/10/2020 Après un an de travaux, les écuries et la cour rénovées peuvent à nouveau accueillir du public ! Un programme musical riche et varié a été concocté pour l'occasion. Trois jours de concerts avec ce vendredi 9 octobre dès 20H30 : Les Gangsters d'Amour, samedi à 14 H : Pistons le jazz (jeu de piste se terminant par un concert), à 18 h Soul Caravane et à 19 H Ben Bosca. Dimanche 11 octobre La Crapaude en sieste acoustique. Vous vous souvenez des Gangsters d’Amour ? C'est LE groupe légendaire pop carolo avec lequel le regretté chanteur Jeff Bodart démarra sa carrière. 30 ans après avoir écumé toutes les scènes de la Francophonie, ils repartent en tournée, pour notre plus grand plaisir. La Crapaude, c'est une jeune amoureuse incarnée ici par quatre voix de femmes. Depuis 2014, ces quatre complices pistent les traces chantées de leurs ancêtres et font résonner les histoires, les paysages et le parler de Wallonie. Malicieuses et engagées, avec leur second album, elles viennent bousculer les préjugés en offrant des pépites musicales finement ciselées. Accompagnées par le percussionniste Max Charue, les quatre chanteuses nous invitent à un moment d'orfèvrerie musicale empreint d’une poésie envoûtante et d’une énergie débridée. C’est quoi une sieste acoustique ? Quoi de mieux qu’une petite sieste en famille le dimanche après-midi pour commencer la semaine du bon pied ? Chaque artiste est invité à mêler son univers avec des invités pour un moment en acoustique et intimiste. Fermez les yeux et c’est parti pour une moment musical reposant et inédit. Petit plus pour les gourmands, ce moment musical se termine par la dégustation d’une petite création sucrée du chef François Gérard (anciennement à l’Air du Temps et au Fruits de la Passion). Réservations ICI Plus de détails en compagnie de Gabriel Alloing le directeur de la Ferme du Biéreau