Terramadome, utopie qui se réalise !!!

Le Portugal, pays accueillant, chargé d’histoire, pays de découvertes en tous genres est le terrain de "jeux" d’un couple de belges en passe de réaliser un rêve jugé un peu fou… Construire une cité tournée vers environnement, le durable et l’apprentissage. Terramadome, c’est son nom, est parti d’une prise de conscience évidente, vivre comme nous vivons n’est pas "durable". Pour y remédier Sandrine Henrard et Julien Huys ont décidé de s’investir à corps perdu dans la création de ce projet. Pour en savoir plus écoutez Julien en interview ci-après…