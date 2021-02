Stages et animations : sauvez le Carnaval au Centre Culturel de Perwez !

Cette année, le Carnaval et ses festivités seront bien différentes. La pandémie rend impossible les regroupements familiaux ainsi que les célébrations populaires dans les rues. Cependant, afin d'ajouter tout de même un peu de couleurs et de fête dans nos quotidiens, le Centre Culturel de Perwez fera en sorte de faire vivre l'esprit du Carnaval. Deux types d'activités y sont proposés : le Stage de Carnaval et le Festicarnaval.