Spectacle de cirque équestre et théâtral à l’Abbaye de Villers-la-Ville du 26 au 30 décembre

Le spectacle

Le grand manège des souhaits est en ébullition. Tout le monde s’est préparé au grand rendez-vous et a attrapé sa plus belle plume pour écrire ses vœux les plus chers au Grand Barbu du Nord.

Dans sa course frénétique, le facteur a égaré un sac de lettres… qui a trouvé refuge dans une drôle de maison. Cohabitent ici, 5 chevaux et 4 personnages qui décortiquent le monde avec leurs yeux d’enfants.

Soyez curieux et venez découvrir ce mystérieux endroit empli de lumières et de rêves. Embarquez dans ce voyage au cœur des lettres destinées au Père Noël : ça trotte, ça galope, hop hop, ça voltige en cercle, ça joue en liberté, ça bondit ici et là et surgit de derrière !