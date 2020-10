Soutenir les restaurants du Brabant Wallon en pleine crise sanitaire

Sur le même modèle que la plateforme visant à soutenir les producteurs locaux, le GAL (groupe d'action locale) Culturalité a lancé hier une plateforme afin de soutenir vos restaurateurs. Depuis les dernières mesures sanitaires, les restaurants du pays ont en effet été obligés de limiter leurs activités aux strictes livraisons et take-away, plats à emporter.

La liste proposée par l'ASBL n'est pas exhaustive mais se veut la plus complète possible. Dès l'annonce des mesures, l'équipe a entamé un grand travail de recherche pour lister les restaurateurs et traiteurs concernés par le projet. Une fois sur le site internet, il suffit de cliquer sur l'établissement de votre choix et de passer commande via ses réseaux. Le projet se veut participatif et collaboratif, les restaurateurs n'ayant pas été recensés peuvent s'inscrire eux-même dans la liste.

L'ASBL est plus que jamais convaincue que les circuits courts et la consommation locale sont le futur de nos systèmes alimentaires, et allie ces principes avec l'envie de propager la solidarité tout en gardant un objectif clair, celui d'impacter le développement territorial rural des communes concernées.