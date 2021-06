Six rendez-vous pour passer l’été sous les étoiles !

Séances de cinéma gratuites, un festival, une sieste musicale et une séance de théâtre en plein air. Des rendez-vous à l’ambiance conviviale au cœur des villages, pendant l’été et sous les étoiles. Rendez vous en Brabant wallon à Ittre, Haut-Ittre, Virginal et Fauquez.

Vendredi 23 juillet à 21h30 : Cinéma "Antoinette dans les Cévennes " (Fauquez)

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…

Gratuit – VOF - 97 min – Comédie française réalisée par Caroline Vignal.

Du mercredi 28 juillet au dimanche 1 août : Place aux artistes (Ittre)

C’est dans le cadre de Place aux artistes et avec le soutien de la commune et l’impulsion de Fabrice Gardin qu’est né ce festival de théâtre. Aujourd’hui, c’est grâce à la collaboration de plusieurs institutions (Syndicat d’Initiative, Théâtre de la Valette Centre Culturel d’Ittre, et ses nombreux bénévoles) que le festival prend vie et anime la Grand place d’Ittre chaque été !

Samedi 7août : Cinéma "Fantasia" (Haut-Ittre)

Ce chef d’œuvre intemporel de Walt Disney est une célébration de sons et lumières de huit séquences, alliant musique classique et animations innovantes de l’époque. Admirez " La Suite Casse-Noisette ", " L’Apprenti Sorcier ", " La Danses des Heures " et " Une nuit sur le Mont Chauve ". Ecoutez la musique prendre vie, regardez les images exploser en chanson et vivez l’exaltation de Fantasia.

Gratuit – VF - 126 min. – Film d’animation des Studios Disney (1940)

Samedi 21 août : Cinéma "Calamity" (Virginal)

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

Gratuit – VOF – 82 min – Film d’animation français de Remi Chayé

Un bar et un pain saucisse vous seront proposés par Virginal en fête avant la séance (19h).

Vendredi 27 août : Théâtre "Le béret de la tortue" par le théâtre des Galeries (Ittre)

Vacances entre amis, conflits garantis ! Trois couples partagent une villa de bord de mer pour les vacances. Mais il est difficile de vivre les uns avec les autres. Peu à peu, l'ambiance se détériore… Une peinture fidèle, réaliste, hilarante et féroce des vacances entre amis. La pièce se régale des réflexions misérables et cocasses que chacun des couples échangent une fois la porte de sa chambre fermée. Drôle et tranchante, la comédie fait mouche…

Comédie de de Jean Dell et Gérald Sibleyras - Avec Amélie Saye (Véronique), Arnaud Van Parys (Luc), Séverine De Witte (Mireille), Maroine Amimi (Alain), Marie-Sylvie Hubot (Martine) et Robin Van Dyck (Xavier) – Mise en scène de Sandra Raco.

Entrée : 10 € – Soirée au profit de " Je roule pour Viva for Life "