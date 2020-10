Semaine du Commerce equitable - BW Matin - 12/10/2020 La semaine du commerce équitable se déroule jusqu'au 17 octobre. Tous les Belges sont invités à faire tourner le monde différemment. Comment? En choisissant le commerce équitable, bien sûr! Parce que chaque choix pour le commerce équitable est un choix pour rendre la société un peu plus sociale et écologique. La crise sanitaire actuelle, la crise climatique, les inégalités croissantes, la perte de biodiversité … nous montrent que nous devons agir différemment et que nous avons besoin de changements écologiques et sociaux majeurs dans notre société. Saviez-vous que 69% des Belges pensent que nous devrions vivre et consommer différemment en vue des générations futures? Le commerce équitable (fair trade) est un système commercial qui offre à des producteurs défavorisés, établis en majorité dans le Sud, l’opportunité de s’inscrire dans le développement durable. En s’engageant dans le commerce équitable, ils peuvent construire, pour eux et leur famille, une existence conforme à la dignité humaine. L’un des principes de base du commerce équitable est d’offrir aux producteurs un prix équitable pour leurs produits. Mais ce n’est pas tout. Le commerce équitable garantit une série de bonnes conditions commerciales, le respect des droits des travailleurs et de l’environnement ainsi qu’un meilleur accès au marché et un renforcement du réseau des organisations de producteurs. La gamme de produits issus du commerce équitable est vaste et diversifiée. Il existe plus de 100 produits alimentaires différents, comme le café, le riz, le miel, les jus de fruits … Mais le commerce équitable ne se limite pas à l’alimentation. Il existe également une gamme de produits artisanaux, cosmétiques, fleurs, coton, vêtements ou or. Le commerce équitable pénètre également de nouveaux secteurs, comme l’électronique ou le tourisme. L'invité de Brabant Wallon ce matin était Pierre Sant Caterina, directeur d'Oxfam-Magasin du Monde. Ecoutez le Vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via le site https://www.cdce.be/