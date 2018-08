Scottish Days les 18 et 19 août

Ces samedi 18 et dimanche 19 aout partez à la découverte de la culture écossaise en participant à de multiples activité sportives, gustatives et ludiques !

Le rendez-vous vous est fixé à la Ferme de Hougoumont (Braine L'Alleud) ces 18 et 19 aout.

Imaginez le son des cornemuses qui envahit les plaines de la Ferme et de la Butte du Lion, les danseurs et les couleurs typiques e l'Ecosse faisant corps avec les bâtiments centenaires , se moulant au langage des pierres, les odeurs et les saveurs irrésistibles vous guidant naturellement à travers un village gastronomique reconstitué, des épreuves sportives s'interposant au beau milieu des champs... . Vous êtes dans l'univers étonnant d'une journée écossaise, symbiose entre une culture et deux sites prestigieux à découvrir. Tout cela vous pourrez le vivre tout un week-end lors des "Scottisch Days".

Et pour vous mettre l'eau à la bouche : https://www.youtube.com/watch?v=KVHOpRNxvwM

Toutes les infos ICI