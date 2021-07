Scène de Villages à Incourt ce 17 juillet

Ce samedi 17 juillet à Incourt, Scène de villages fêtera sa 25e escale depuis sa création en 2017 en Hesbaye brabançonne. Au programme de cette belle après-midi au Hameau de Longpré : du cirque avec la compagnie Sacorde et le duo Okidok, de la chanson jeune public, du théâtre d’objets avec Arts Nomades, un concert festif avec Mononk’s Band, un atelier de gravure et une initiation au cirque. L'occasion de faire le plein de culture car la tournée Scène de villages marque une pause jusqu'au 28 août à Hélécine. Protocole sanitaire oblige, les jauges sont toujours limitées et les réservations prioritaires.