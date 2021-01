Retrouvez le plus célèbre des reporters au Musée Hergé

On ne le présente plus : le reporter Tintin accompagné de son fidèle Milou ont accompagné les lecteurs de bande dessinée tout au long du 20e siècle. C'est au sein du Musée Hergé que l'univers du personnage est conservé et mis en valeur, comptant plus de 80 planches originales, 800 photos et de nombreux documents et objets lié à ce joyau du patrimoine culturel belge.

Le bâtiment qui abrite le musée est lui-même une création en soi, imaginé par l'architecte Christian de Portzamparc. Lumineux et innovant, le lieu séduit d'emblée. Comptant huit salles d'expositions et trois niveaux, c'est l'oeuvre de Georges Rémi, le père de Tintin qui y est célébrée. Le dernier étage, où commence la visite, est consacré à la vie et le parcours de l'artiste, en passant par des personnages incontournables de Tintin et de nombreux objets réels ou fictifs ayant inspiré les différentes aventures du reporter.