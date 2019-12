Resto et compagnie se met sur son 31…

Resto & compagnie à Braine l’Alleud, c’est la possibilité qui est offerte aux personnes ayant peu de moyens de profiter d’un repas à bas prix mais de qualité. À l’occasion de noël, l’équipe de resto et compagnie a décidé d’offrir encore plus de services. Repas de fête à 5 euros, coupe de cheveux à 5 euros ou encore massage bien être pour 5 euros également. Pour tout savoir et vous pré-inscrire, écoutez l’interview de l’un des responsables.