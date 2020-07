Proxirando : découvrir ou redécouvrir le Brabant-Wallon autrement

Le but de Proxirando est de vous faire découvrir les petits pays près de chez vous. Les marches s’effectuent, en effet, souvent en Brabant et parfois plus loin. C’est de la randonnée douce en pleine nature, à la lisière des villages. Les activités sont ouvertes à tous, elles permettent de se faire de nouveaux amis (sans être un club de rencontre). Les balades sont agréables à toutes les saisons. La floraison ponctue les prairies de points colorés au printemps. Le soleil est généreux en été. La couleur des arbres est magnifique en automne. Les paysages recouverts de neige, sont d’une réelle splendeur…

Les balades sont programmées au fur et à mesure, consultez l’agenda pour suivre l’évolution du programme.

Dans ce calendrier, vous trouverez également des week-ends et des voyages, organisés en toute saison.

Quels conseils pour les randonneurs sympas :

Pour chaque rando, le point de départ et l’heure sont spécifiés. Il vous est demandé de vous présenter à l’avance afin de partir à l’heure !

L’inscription pour une balade d’une journée se fait au moins la veille de la balade AVANT 20h00. Cela laisse peu de temps au guide pour s’organiser, n’attendez donc pas le dernier moment pour vous inscrire !

Pour les balades, il vous est, la plupart du temps demandé de prévoir un pique-nique, soit vous déjeunerez en pleine nature, soit vous vous arrêterez dans un établissement, qui souvent ne prépare pas de repas. Prévoyez également de quoi grignoter pendant les balades (barres, fruits secs, fruits…).



Prévoyez de l’eau en suffisance. Si certaines personnes se contentent d’un litre, il est conseillé, pour un adulte de prévoir deux litres pour la journée.



De bonnes chaussures de marche sont nécessaires, les sentiers sont parfois boueux et les baskets ne suffisent pas à garder les pieds au sec.



Prévoyez des vêtements chauds selon la saison et TOUJOURS, des vêtements de pluie.



Pendant la phase de déconfinement, les règles suivantes seront d’application :

- Aucun covoiturage n’est organisé

- Les randos sont imitées à 20 personnes (guide compris)

- La distance sociale doit être respectée

- Les animaux de compagnie sont interdits



Voyez l’agenda et la fiche descriptive de chaque balade pour de plus amples informations.