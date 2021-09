Promenez-vous en Brabant wallon !

En cette veille d’automne on vous convie à la balade en compagnie de l’ouvrage de Nathalie Demain "21 itinéraires en boucle au fil de l’histoire et du patrimoine en Brabant wallon"

L’automne est sans doute la plus belle saison pour la balade. Les belles journées automnales permettent de profiter pleinement de la nature qui lentement mais surement se mets au repos. Et y associer le patrimoine en est une valeur ajoutée.

Cet ouvrage reprend 21 itinéraires de 7 à 17 kms. Ils sont découpés en plusieurs étapes ce qui permettra aux marcheurs de profiter l’une ou l’autre pause. Son auteur, Nathalie Demain nous emmène à la découverte du riche patrimoine brabançons, d’Hélecine à Oisquercq en passant par Perwez, Wavre, Louvain, Waterloo ou encore Nivelles.

Et comment, au lendemain du décès de Julos Beaucarne ne pas présenter la balade n° 7 intitulée "La P’tite Gayole à Julos". Cette chouette promenade d’un peu plus de 13 kms débute au coeur du village du poète, à Tourinnes-la-Grosse et vous remarquerez sur la place principale de la localité une phrase peinte en grand à la peinture bleue, c’est une oeuvre de Julos. Le décors est planté : cette balade aura un côté artistique !