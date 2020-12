Plateforme MonBonCoin : le cadeau idéal est local !

A l'approche des fêtes, tout le monde cherche le cadeau idéal. Seulement, nous sommes en situation de pandémie et les petits commerçants ont beaucoup souffert lors des deux confinements. Pour leur apporter du soutien et éviter que nos dépenses ne finissent dans les caisses des grandes compagnies, les groupes d'Action Locales Culturalité et Jesuishesbignon.be ont imaginé une plateforme à cet effet.

Le projet s'appelle MonBonCoin, et a donc pour objectif de soutenir les commerçants et les citoyens dans l'achat de cadeaux plus locaux et plus justes à l'approche de Noël. La campagne de communication interactive présente deux objectifs : inspirer les citoyens dans la recherche de leurs cadeaux pour leurs proche et ce, de façon durable et éthique, et puis soutenir l'économie locale des 18 communes représentées en proposants des achats dans les commerces locaux.

Faire ses cadeaux de Noël avec MonBonCoin passe par trois étapes. Tout d'abord, trouver le cadeau. Le site propose neuf personnalités différentes avec des dizaines d'idées à choisir pour chacune d'entre elles. De quoi s'inspirer avant de faire son choix. Ensuite, trouver le commerçant. Un répertoire de plus de 1.000 e-shops de la région est présenté. Et enfin, lorsque tout est organisé, encoder la liste dans le formulaire, afin que les producteurs reçoivent les commandes et puissent les préparer. Rien de plus simple !

Pour que le lien soit encore plus solide entre consommateurs et commerçants, les organisateurs ont décidé de monter des petits capsules afin de présenter ceux qui fabriqueront vos cadeaux. Sur leur chaîne Youtube, on peut trouver des dizaines de petits vidéos, comme celle de Sandrine :