"Place aux liens" : lutter contre la solitude des aînés dans le BW

En cette période de pandémie, la solitude de nos aînés constitue une véritable urgence sociale. Pour y répondre, le GAL (groupe d'action locale) Culturalité dans la région est du Brabant Wallon a lancé depuis octobre le projet "Place aux liens".

L'objectif est simple : renforcer la solidarité intergénérationnelle entre voisins. Créer du lien entre voisins bénévoles et voisins isolés afin de partager un moment convivial ou rendre un service. Le projet se base sur la création de duos de voisins, sélectionnés par l'équipe du GAL. Ces duos sont imaginés lors d'un entretien, où chaque voisin exprime ses affinités et ses disponibilités. Une fois formés, les individus définissent ensemble ce qui leur plait et ce dont ils ont besoin, dans une totale autonomie soutenue par l'équipe en charge du projet.

Les moments conviviaux peuvent être multiples. Cependant, en plein dans la crise sanitaire du coronavirus, il s'agit tout de même de rester prudent. L'équipe insiste sur la créativité des voisins dans la réponse à apporter au problème de la solitude tout en respectant les dernières mesures gouvernementales ainsi que les distances de sécurité. Les cafés et les parties de cartes peuvent évoluer vers des promenades ou encore des apéros virtuels. S'écrire, discuter par téléphone, s'échanger des petits services...