"Passion et Rapaces" : partez à la découverte des oiseaux de proies chez nous

A la découverte de l'ASBL "Passion & Rapaces" - Brabant-Wallon Matin - 27/12/2019 L’asbl s’est donnée pour principale mission d’informer et de sensibiliser le public, surtout les jeunes au monde des oiseaux de proie en présentant des animations éducatives et informatives auprès des écoles, des enfants malades ou des personnes handicapées, d’organismes, de groupes, et de personnes de tout âge. Ce vendredi matin nous avons appelé Sylviane Van Hullebu, la fondatrice de l'asbl, pour en savoir plus...