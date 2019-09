Out of the Books, un festival à Waterloo pour apprendre autrement

Tout évolue, tout change, et souvent on perd de vue que les méthodes d’apprentissage elles aussi doivent suivre cette évolution. Pourtant certains en ont bien conscience et c’est tant mieux. Les matières changent avec le temps, il aurait été absurde de penser que les méthodes d’apprentissages ne suivent pas le même chemin. Conscient de ces changements mais aussi de la difficulté de la mise en application de ces changements, les organisateurs du festival Out of the Books vous attendent à la ferme de Mont Saint Jean de Waterloo le week-end des 14 & 15 septembre pour mettre en lumière les techniques et outils pédagogiques à présent à la disposition des enseignants mais aussi des parents…