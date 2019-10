On va mouiller son maillot pour Jardin'âge

Ce dimanche à Rosière, les familles vont pouvoir poser un geste fort pour soutenir l’association Jardin’âge. Le projet de cette asbl est de soutenir, en créant des endroits conviviaux et les personnes atteintes de handicaps intellectuels et les seniors. L’association est déjà propriétaire d’un terrain et envisage à présent de construire deux bâtiments à destination des personnes dont elle s’occupe. Pour y parvenir, il faut des fonds. Pour réunir l’argent nécessaire, Jardin’âge vous propose une journée sportive et festive ce dimanche 6 octobre à Rosière. Explication dans l’interview d’Ingrid Querton ci-après…