NI DIEUX NI MAÎTRE MAIS DES AMIS

Il y a (très) longtemps que je prête mon image et mon temps à des ASBL pour des actions caritatives sans distinction de genre, ni d’opinion. Toujours en me disant que si ma vague notoriété peut servir à quelque chose autant que cela soit à aider des causes qui me paraissent justes. Voilà en quelques mots le pitch de ce spectacle que nous proposera Eric Boschman le 25 Mars au Cirque Royal. Pour les détails ? C’est dans l’interview d’Eric