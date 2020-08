"Mon petit Marché" : les producteurs brabançons à la rencontre directe des consommateurs

Mon petit marché met en relation directe, sans intermédiaire, les producteurs locaux et les consommateurs.

Sébastien, jeune quarantenaire, vit à Grez-Doiceau avec sa femme et ses deux enfants. Actif dans le monde des affaires depuis 20 ans, pendant le confinement, il décide subitement de donner un tournant radical à sa carrière tout en mettant ses compétences commerciales et marketing à la disposition d’un projet qui lui tient à cœur et qui fait sens…

En effet, la crise sanitaire a permis à pas mal de gens de prendre conscience qu’il faut changer nos mauvaises habitudes de consommations en proposant une alternative à la grande distribution qui permettrait de :

- Consommer un maximum local en étant informé précisément de qui fait quoi et où

- Promouvoir la rencontre de bons produits – la vision du producteur au consommateur

- Mettre des outils de vente puissants à la disposition des producteurs afin de les aider au mieux

Convaincu que les consommateurs sont en attente de ce type d’initiative, il a lancé le 1er juillet dernier une plate-forme " marketplace " permettant aux uns et aux autres d’être en contact direct. Il propose en primeur aux producteurs du Brabant wallon de participer au lancement de " Mon petit marché ".

" Mon petit marché " met à la disposition des producteurs locaux tous les outils nécessaires à la réussite de la vente en ligne, des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux en passant par la livraison de leurs produits.

Il recherche actuellement une cinquantaine de producteurs en Brabant wallon. Il leur offre l’accès à l’ensemble de ses services gratuitement pendant une période de 3 mois (jusqu’à fin septembre) afin de tester ce nouvel outil.

Jusqu’à présent, une vingtaine de producteurs a répondu à l’appel de Sébastien.

A la fin de cette période, les participants seront libres de continuer ou non l’aventure.

Plus d’infos via le site www.monpetitmarche.be