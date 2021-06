Louvain la Plage fait son retour dès ce 1er juillet !

Trois petits trampolines individuels seront mis à votre disposition sur le sable pour donner à vos enfants du rire, du sport et des sensations !

Pyramide, maisonnette, toboggan, et train wagon : de grands jeux implantés sur le sable pour le bonheur des enfants.

Une centaine de transats n’attendent plus que vous pour un moment de détente assuré !

Pas de quoi s‘ennuyer à Louvain-la-Plage ! Profitez des différentes animations et des jeux qui sont mis gratuitement à votre disposition tous les jours de la semaine, excepté le parcours accrobranche et les cuistax. Il y en a pour tous les goûts !

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale qui sont encore imposées, l’aménagement a dû être repensé. La plage est divisée en 8 espaces bien distincts, avec un nombre de parasols en suffisance. Les familles s’installeront par bulle sous un des nombreux parasols, sans réservation requise. Du gel hydroalcoolique sera aussi accessible facilement grâce aux dix supports prévus tout autour de la plage et près des terrasses. L’extension de la plage qui a vu le jour en 2019 est à nouveau remise sur pied afin d’accueillir plus de visiteurs, elle se situe dans la descente qui mène vers le lac accompagnée d’un second bar de plage. Même si la Ville a retiré l’obligation du port du masque sur le piétonnier, celui-ci restera toutefois de vigueur sur le site de l’événement lors des déplacements.

