Lire et écrire a 30 ans

Lire et écrire à 30 ans cette année. L’occasion est belle pour nous dans Brabant Wallon matin de revenir sur les missions et les objectifs de cette association. Une personne sur dix est illettrée, donc Lire et écrire à encore et toujours sa raison d’être. L’alphabétisation n’est pas le seul service rendu par cette asbl comme vous allez pouvoir l’entendre dans l’interview que nous a accordée Sophia Papadopoulos…