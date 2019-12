Lilabulle : une asbl pour soutenir Lila

L’asbl a comme but principal le soutien, l’encadrement et l’épanouissement de Lila tout au long de sa vie. Elle veille à tout moment à son bien-être tant physique qu’affectif. Elle apporte dès lors son aide dans les différents domaines liés à son quotidien pour aujourd’hui et pour demain :



Thérapies / Frais médicaux : L’Asbl souhaite offrir une sécurité financière en cas de thérapies complémentaires ou frais médicaux importants et coûteux

Encadrement : L’Asbl s’occupe de la gestion des personnes adaptées pour sa prise en charge, son assistance et son encadrement

Matériel / Adaptations : L’Asbl soutient les besoins évolutifs de matériel et adaptations non remboursés

Eveil : L’Asbl veille également à apporter à Lila ces petits "plus" qui stimuleront son éveil (handiski, balades à vélo avec matériel spécifique, activités adaptées,…)